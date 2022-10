Lidl wprowadza nowe promocje. Oto jak chce pomóc Polakom w przetrwaniu drożyzny

Nowe promocje w Lidlu

Akcja ma potrwać co najmniej do końca listopada tego roku. Aleksandra Robaszkiewicz, reprezentująca Lidla w kontakcie z mediami, zaznacza, że sieć nie rezygnuje z dotychczasowych promocji, ale rozszerza je jeszcze bardziej. Klienci już od dłuższego czasu mogą bowiem korzystać m.in. z promocji i kuponów w aplikacji Lidl Plus i dodatkowego rabatu 10 proc. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.