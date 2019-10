Informatyk pobierał nienależne świadczenia. Wpadł dopiero po 10 latach

Znalazł dziurę w systemie i wyłudził nawet pół miliona złotych. Proceder mógł trwać nawet 10 lat. Oszust miał ułatwioną sprawę, bo… zatrudniony był na stanowisku informatyka w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Informatyk z PCŚ występował o różnego rodzaju świadczenia, na przykład dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny czy 500 plus i to aż na cztery różne osoby. Pieniądze trafiały na cztery konta bankowe, więc proceder był trudny do uchwycenia – informuje "Głos Wielkopolski".