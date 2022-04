InPost pozywa za "paczkomat". Firma jest bardzo wyczulona na punkcie tej nazwy

Internetowe zakupy z dostawą do maszyny, z której samej odbieramy paczkę, mocno zyskują na popularności. To firma InPost jest pionierem takiego modelu dostawy i to ona zdominowała nasz rynek ze swoimi Paczkomatami. Konkurenci jednak też próbują swoich sił i stawiają własne automaty. InPost jednak strzeże nazwy Paczkomatów jak oka w głowie - kto nazwie w ten sposób maszynę innej firmy, może trafić do sądu. Tak się właśnie stało z redakcją jednego z trójmiejskich portali.