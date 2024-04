Intercyza a dziedziczenie. Kto otrzyma spadek?

Prawo do zachowku

Jeżeli małżonek nie został uwzględniony w testamencie, ma prawo do zachowku. W konsekwencji otrzymuje on połowę udziału spadkowego. Wyjątek stanowią osoby małoletnie, a także trwale niezdolne do pracy. W tych przypadkach zachowek to 2/3 wartości ich udziału spadkowego.