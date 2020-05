Internetowe Konto Pacjenta. Recepty i skierowania bez wychodzenia z domu

Pandemia koronawirusa wymusza na nas zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń. Wizyta w przychodni nie zawsze jest dobrym pomysłem, zwłaszcza w przypadku osób starszych czy przewlekle chorych. Dziś, aby otrzymać receptę czy skierowanie wystarczy dostęp do internetu.

Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim.

Pamiętacie, jak pokazaliście rodzicom możliwość opłacania comiesięcznych rachunków przez internet? Pamiętacie, ile czasu bronili się przed tą lekcją? A pamiętacie, po jakim czasie wygłosili uwagę w stylu: ja to nie wiem, po co ci ludzie stoją w kolejce na poczcie, jak to wszystko można przez internet zapłacić? Ja pamiętam i do dzisiaj mnie to trochę bawi. Stąd niedawno pokazałem swojej mamie, jak korzystać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Internetowe Konto Pacjenta – największe korzyści

Tym razem jej opór był zdecydowanie mniejszy. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia dostępna na pacjent.gov.pl. Dzięki niej mamy dostęp do informacji medycznych swoich, swoich dzieci do 18 roku życia oraz bliskich, którzy nas do tego upoważnili. Sprawdzimy też otrzymane m.in. e-skierowania i e-recepty wraz z informacją o dawkowaniu leków.

Dzięki IKP e-recepty i e-skierowania możemy otrzymywać SMS-em i/lub e-mailem. Trzeba tylko zalogować się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i w zakładce Moje konto/Edytuj dane wpisać numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. To bardzo pomocne rozwiązanie szczególnie teraz, kiedy wszyscy ograniczamy kontakty z innymi ludźmi. Zamiast tradycyjnej wizyty w przychodni możemy skorzystać z teleporady, podczas której, o ile zajdzie taka potrzeba, lekarz wystawi nam e-receptę.

Co dalej?

Po wystawieniu przez lekarza e-recepty otrzymujemy e-mailem lub/i SMS-em 4-cyfrowy kod, który wraz z numerem PESEL podajemy w aptece. Na tej podstawie farmaceuta wyda nam leki. Jeżeli nie chcemy iść osobiście do apteki, możemy e-receptę przesłać osobie bliskiej, która wykupi nam leki.

Internetowe Konto Pacjenta – jak uzyskać do niego dostęp?

Najprościej zrobić to za pośrednictwem naszego bankowego konta internetowego. Jeśli korzystamy z bankowości internetowej PKO Banku Polskiego, procedura wygląda tak:

Odwiedzamy stronę pacjent.gov.pl i w sekcji Internetowe Konto Pacjenta pod Aktualnościami klikamy przycisk Zaloguj się.

Strona poprosi nas o wybór sposobu logowania. Mamy 3 opcje do wyboru, m.in. Profil zaufany , e-Dowód, klienci PKO Banku Polskiego mogą skorzystać z IKP najprościej - wybierając z dostępnych opcji PKO Bank Polski lub Inteligo - w zależności od tego, z którego z tych serwisów korzystają na co dzień.

Po wpisaniu swojego bankowego loginu i hasła można wejść na IKP. Przy pierwszym logowaniu na IKP przez bank, zostaniemy przekierowani na stronę z panelem logowania do naszego banku. Logujemy się na niej tak jak zawsze.

Po zalogowaniu się w iPKO wyświetli się panel z informacjami, które potwierdzą tożsamość osoby w banku (tzw.e-Tożsamość) do naszego Internetowego Konta Pacjenta. Na wszelki wypadek sprawdźmy, czy nasze imię, nazwisko, data urodzenia i cząstkowy numer PESEL (iPKO wyświetli nam pierwsze dwie i ostatnie trzy jego cyfry) się zgadzają. Jeśli tak, klikamy w przycisk Wykonaj.

Ostatnią rzeczą, którą możemy sprawdzić na wszelki wypadek, jest to, czy w naszym profilu iPKO zapisany jest nasz aktualny numer telefonu.

Gotowe, to wszystko. Właśnie uzyskaliśmy dostęp do naszego Internetowego Konta Pacjenta.

- Dostęp do Internetowego Konta Pacjenta dzięki usłudze e-Tożsamość w PKO Banku Polskim jest bardzo prosty i sprowadza się do kilku kliknięć i zalogowania na nasze internetowe konto bankowe. Przy pierwszym logowaniu należy potwierdzić dane (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu itp.). Robi się to tak samo jak przy potwierdzeniu transakcji gdy podaje się kod z karty kodów. Kiedy to będzie zrobione, bank utworzy e-tożsamość — bezpłatny, cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości - mówi Mariusz Krasuski z Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Łukowie.

Usługi w Internetowym Koncie Pacjenta to m.in.: e-recepty wraz z informacjami o dawkowaniu poszczególnych leków,

e-skierowania oraz związane z nimi terminy zaplanowanych konsultacji, zabiegów lub pobytów w szpitalu i uzdrowisku,

historia naszych elektronicznych zwolnień lekarskich

historia wizyt lekarskich w ramach NFZ

udostępnianie naszym bliskim lub naszemu lekarzowi informacji o aktualnym stanie zdrowia i historii dotychczasowego leczenia,

jeśli jesteśmy rodzicami, na naszym IKP znajdziemy również informacje dotyczące dzieci, o ile nie ukończyły one 18. roku życia. Konto dziecka jest dostępne na IKP tego rodzica, który zgłosił je do ubezpieczenia w ZUS.

