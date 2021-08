Sinice w Bałtyku. Posłanka pyta: winna inwestycja PGNiG?

Przemysł i rolnictwo przyczyniają się do powstawania sinic

Rozwojowi sinic sprzyja nie tylko ciepła i słona woda morska, ale także zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze, które do Bałtyku dostają się m.in. za pośrednictwem rzek. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", tematem sinic zainteresowała się posłanka Lewicy Barbara Nowacka, która wystosowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska interpelację, w której pyta o kroki, jakie resort podjął po to, aby ograniczyć rozwój sinic.