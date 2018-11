Inwestycja w przedpłacone karty premiowe to oszczędności dla firmy

Przedpłacone karty premiowe to, według badań, jedna z najpopularniejszych form nagród przyznawanych w programach wsparcia sprzedaży. Są to nagrody atrakcyjne zarówno dla uczestników, jak i organizatorów. Dlaczego?



Podatek VAT to nie jedyne obciążenie finansowe, z którym trzeba się liczyć. Na uwadze warto mieć także podatek dochodowy, nakładany na zwycięzców programów lojalnościowych,m.in. konkursów oraz sprzedaży premiowej, który musi pobrać od nich organizator. Żeby nie zniechęcić do siebie uczestników, warto pamiętać o stawkach, które zwalniają z podatku i proponować takie nagrody, które będą korzystne, również pod tym kątem, dla uczestników.

• świadczeń przekazanych w ramach promocji lub reklamy – jednorazowo do 200 zł – przy czym zwolnienie nie dotyczy świadczeń przekazywanych m.in. własnym pracownikom lub zleceniobiorcom (pkt 68a);

• nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jednorazowo do 2000 zł – pod warunkiem, że nagroda nie dotyczy prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej (pkt 68);

• wygranych w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – jednorazowo do 2000 zł (pkt 68);

• wygranych w konkursie organizowanym i emitowanym (ogłaszanym) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) – jednorazowo do 2000 zł (pkt 68);

• wygranych w loterii promocyjnej – jednorazowo do 2280 zł – przy czym za jednorazową wartość wygranych w loterii promocyjnej uważa się kwotę uzyskaną na podstawie jednego losu lub innego dowodu udziału w grze (pkt 6a).

W powyższych przypadkach świadczeniodawca (organizator) nie jest zobowiązany do pobierania podatku i składania deklaracji PIT-8C lub PIT-8AR.