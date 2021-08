Inżynier pilnie poszukiwany. Płacą nawet 10 tys. zł miesięcznie

- Pracodawcy doskonale wiedzą, że warto dbać o takich specjalistów i to ma swoje odbicie w pensjach. Polscy inżynierowie dostają średnio 9 proc. podwyżki pensji po 16 miesiącach pracy, podczas gdy średnia światowa to 3 proc. W 2020 inżynierowie w Polsce zarabiali ok. 32 proc. powyżej mediany krajowej. Mediana płac całkowitych wyniosła 5100 zł brutto, a mediana zarobków inżynierów 6725 zł brutto -Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering.