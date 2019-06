Iran, Turcja i Chiny. Wojenne trio może poważnie spowolnić polską gospodarkę

Wojna handlowa USA-Chiny jest faktem, co odbija się już na globalnym spowolnieniu. Eskalacja konfliktu z Iranem i zagrożenie wojną domową w Turcji niosą kolejne zagrożenia. Nawet silna polska gospodarka nie zdoła obronić się przed konsekwencjami.

Świetną okazją do porozumienia będzie odbywający się pod koniec tygodnia szczyt G20, na którym dojdzie do spotkania prezydentów USA i Chin. Eksperci wątpią jednak, że dojdzie do przełomu.