Ivanka nawet nie drgnęła, gdy jej ojciec "zabłysnął". Spotkanie Trump-Cook

Możesz być szefem firmy o największej kapitalizacji na amerykańskiej giełdzie, a prezydent Donald Trump i tak nie zapamięta, jak się nazywasz. Doświadczył tego prezes Apple - Tim Cook.

Spotkanie przeszłoby bez większego echa, gdyby nie wpadka Trumpa. Do Tima Cooka, zwrócił się per "Tim Apple". W zasadzie nie ruszył się z kuchni - "cook" to w tłumaczeniu m.in. "kucharz", a "apple" to nic więcej niż jabłko.