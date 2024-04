Jacek Kurski wraca do polityki. Oto ile zarobił w Banku Światowym

Oto zarobki Kurskiego w Waszyngtonie

Kurski zarobił łącznie około 270 tysięcy dolarów netto jako podstawowe wynagrodzenie za swoją pracę. Przy założeniu średniego kursu dolara w 2023 roku na poziomie 4,2 zł, jest to równowartość około 1,13 miliona złotych. Dodatkowo otrzymywał od Banku Światowego składki na ubezpieczenie emerytalne. Rocznie wynosiły one 42,5 tysięcy dolarów, co stanowi 178,5 tysiąca złotych (łącznie na emeryturę otrzymał około 200 tysięcy złotych). Dochody Kurskiego były wolne od podatku — informuje wp.pl.