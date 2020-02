Jacek Sasin rośnie w siłę. Wyprzedził premiera i prezydenta, rozbawił ambasador USA

Jacek Sasin rośnie w siłę. Jako przedstawiciel rządu pojawił się w szwajcarskim Davos podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego. W kwestiach gospodarczych używa języka niemal identycznego jak Mateusz Morawiecki, z czasów gdy ten dopiero budował swoją pozycję. Teraz to Sasin skupi władzę nad armią niemal 200 spółek.

Nie premier Mateusz Morawiecki. Nie prezydent Andrzej Duda. Pierwszym gościem z Polski w szwajcarskim Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego był wicepremier i minister aktywów narodowych Jacek Sasin. Pojawił się już we wtorek rano. I to na kilkanaście godzin przed oficjalnym prezydenckim otwarciem.

To on w Davos zorganizował pierwszą konferencję prasową w towarzystwie szefów dwóch państwowych spółek: Pawła Surówki z PZU (Skarb Państwa posiada 35 proc. udziałów) i Marka Lusztyna z Pekao (20 proc. należy do Grupy PZU, kolejne 12 proc. do Polskiego Funduszu Rozwoju).