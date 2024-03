Jak korzystnie rozliczyć PIT-37 2024?

Zbliża się termin składania deklaracji PIT-37, który przypada na 30 kwietnia tego roku. Jest to niezwykle ważny moment dla każdego podatnika, który nie może być lekceważony. Nie ma miejsca na zwłokę – przekroczenie tego terminu może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji finansowych i prawnych. Dlatego też zaleca się rozliczenie się z fiskusem jak najszybciej, aby uniknąć stresu i niepotrzebnych komplikacji. Warto zauważyć, że w ubiegłym roku podatnicy mieli dłuższy czas na złożenie deklaracji, bo termin ten przypadał na 2 maja. W tym roku jednak sytuacja jest inna, co oznacza, że lepiej nie opóźniać składania deklaracji na ostatnią chwilę, tylko działać zdecydowanie wcześniej.