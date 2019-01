Jak najlepiej wybrać instytucję prowadzącą PPK?

Przed dużymi firmami w najbliższych miesiącach stoi ważne zadanie: wybór partnera oferującego PPK dla pracowników. Czym kierować się przy wyborze takiej instytucji finansowej radzi Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający, odpowiedzialny w Warcie za projekt PPK.

Firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników muszą do 1 lipca 2019 r. wybrać instytucję prowadzącą Pracownicze Plany Kapitałowe. Wśród instytucji oferujących PPK są towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń na życie. Jak wybrać partnera do prowadzenia PPK?