Jak nie przywieźć pluskiew z wakacji? Technicy podpowiadają

Pluskwy przywiezione z wakacji utopią się w pralce

Wracając z wakacji z ugryzieniami, możemy myśleć, że to sprawka komarów, co tylko uśpi naszą czujność. - Tuż po przyjeździe powinniśmy spakować wszystkie rzeczy do worka i wrzucić do pralki. Pasażerowie na gapę lubią wchodzić do ubrań - wyjaśnia technik z Łodzi.