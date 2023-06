Jak płacić telefonem i zegarkiem przez NFC?

Co to jest i jak działa NFC?

NFC to skrót od Near Field Communication, co oznacza komunikację bliskiego zasięgu. Technologia umożliwia sparowanie ze sobą dwóch urządzeń w celu wymiany informacji bądź plików, co odbywa się w sposób:

bezprzewodowy – nie ma potrzeby używania kabla,

automatyczny – wystarczy zbliżyć do siebie na przykład smartfona i terminal płatniczy.

NFC działa podobnie jak Bluetooth, jednak nie wymaga ręcznego zaznaczania urządzeń, które mają zostać sparowane. Dochodzi do tego po ich zbliżeniu do siebie na odległość około 20 cm. Wśród zalet NFC wymienić należy również:

krótki czas łączenia między urządzeniami i odczytu danych, co sprawia, że płatności zbliżeniowe zrealizujesz bardzo szybko,

niewielki pobór energii w trakcie transakcji.

Jeśli nie wiesz, jak płacić NFC, pamiętaj, że technologia jest obsługiwana przez urządzenia z systemem Android oraz iOS, wyposażone w odpowiedni moduł. Aby sprawdzić, czy jest ona dostępna na Twoim smartfonie, wystarczy przesunąć pasek powiadomień z góry na dół i odnaleźć pole tej funkcji albo wejść w ustawienia oraz wpisać NFC – jeśli pojawi się odpowiednia opcja, oznacza to, że możesz płacić zbliżeniowo telefonem.