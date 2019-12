Jak pozyskać zlecenia transportowe?

Masz firmę przewozową i chcesz ją rozwinąć? Zależy Ci na nowych zleceniach i nawiązywaniu cennych kontaktów? W dobie tak dużej konkurencji na rynku transportowym musisz się wykazać kreatywnością. Poznaj sposoby na pozyskanie nowych zleceń i licz zyski.

(Materiały prasowe)

Własne kontakty

Im obszerniejsza jest lista Twoich kontaktów, tym lepiej. Każdy z nas zna przecież kogoś, kto korzystał z usług firm transportowych. Poczta pantoflowa to czasami bardzo skuteczny sposób na zlecenia transportowe. Kto nie pyta, ten nie otrzymuje odpowiedzi, więc warto pytać rodziny lub znajomych, czy znają kogoś, kto mógłby potrzebować Twoich usług lub poprosić, by bliscy polecali Cię. Taka „reklama” nic nie kosztuje, a może Ci przynieść wiele ciekawych zleceń. Warto też uczestniczyć w różnego rodzaju targach branżowych, konferencjach i podobnych eventach, bo to świetne okazje do pozyskania nowych kontaktów, a być może nawet… kontraktów. Zwykle przychodzi na nie wiele firm, które mogą w przyczłości skorzystać z Twoich usług.

Giełda transportowa

Każdy przewoźnik, czy to początkujący, czy doświadczony, powinien się wspomagać możliwościami, jakie dają giełdy transportowe. To dobry sposób na zlecenia transportowe i dodatkowe ładunki. Jedną z nich jest Furgonetka Giełda, serwis który otwiera przed przewoźnikami wiele drzwi. Codziennie pojawiają się tam nowe zlecenia, a wszystko, co trzeba zrobić, by zdobyć jedno z nich, to wyrazić chęć działania. Warunkiem otrzymywania zleceń jest zaproponowanie korzystnej ceny, umiejętność autoprezentacji i solidność działań. Pozytywne oceny od klientów sprawią, że Twoja firma będzie wiarygodna w oczach osób, które mogą być Twoimi potencjalnymi klientami. Na giełdzie możesz szukać zleceń okazjonalnie, kiedy akurat masz wolny termin lub przestrzeń ładunkową. Innym sposobem jest korzystanie z niej przez cały czas dla zagwarantowania sobie płynności działania i lepszego wykorzystania czasu.

Ogłoszenia lokalne w internecie