Jak przyciągnąć uwagę klienta na eventach branżowych?

1. Postaraj się ustalić jedną tematykę promocji

Oferta Twojej firmy jest bardzo zróżnicowana? Przygotowując się do wydarzenia branżowego, powinieneś postawić na jedną, spójną tematykę promocji. W przypadku branży odzieżowej może to być np. kolekcja ubrań dopasowana do aktualnej pory roku. Firmy produkujące żywność powinny skupić się na konkretnej grupie, chociażby produktach bezglutenowych. Chaos w ofercie zdecydowanie nie ułatwia promocji. Unikaj go, jeśli chcesz przyciągać do siebie jak najwięcej klientów.