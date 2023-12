Jak reklamować towar po likwidacji sklepu? Oto jakie masz prawa

Adwokat Anna Lach z kancelarii prawnej "Chałas i Wspólnicy", cytowana przez Money.pl zaznacza, że do oceny zgodności towaru z umową należą teraz m.in.: opis towaru, jego rodzaj, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji, przydatność towaru do szczególnego celu, przeznaczenie danego towaru do celów, do których zazwyczaj się go używa, czy ilość, cechy oraz bezpieczeństwo danego towaru.