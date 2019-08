Minął przeszło rok od wejścia w życie zapisów RODO - uchwały, która wprowadziła poważne zmiany w codziennym funkcjonowaniu firm na terenie Unii Europejskiej. Modyfikacji uległy również przepisy związane z niszczeniem dokumentów, czyli czynnością będącą stałym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak RODO określa niszczenie dokumentów? Na co zwrócić uwagę podczas pozbywania się zbędnych akt, aby zrobić to zgodnie z prawem? To ważne pytania, na które odpowiedzi mogą uchronić firmę przed bolesnymi sankcjami.