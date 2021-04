Jak spiszą się Polacy w najbliższy weekend?

Nie są to liczby godne drużyny, która ma walczyć o najwyższe cele, a także co roku kwalifikować się do Ligi Mistrzów. Marsylia ciągle liczy się w grze o europejskie puchary, jeśli weźmiemy pod uwagę matematykę, jednak racjonalnie będzie ocenić ich sytuację pod kątem walki o Ligę Europy. Na Ligę Mistrzów nie mają już większych szans.