Jak wybrać swoją pierwszą chwilówkę?

Znalazłeś się w podbramkowej sytuacji i potrzebujesz dodatkowej gotówki jak najszybciej? Chwilówki zostały stworzone, by pomagać osobom, które znalazły się w takim samym położeniu jak ty. Na rynku pożyczek pozabankowych działa wiele firm, dlatego ważne jest porównanie różnych ofert, by znaleźć najkorzystniejsze dla siebie warunki. Jest to szczególnie istotne, jeżeli jest to Twoja pierwsza chwilówka — wielu pożyczkodawców oferuje promocyjną pierwszą pożyczkę, za którą nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

Twoja pierwsza chwilówka może być darmowa

Ponieważ na rynku pożyczkowym panuje spora konkurencja, firmy próbują zachęcić do siebie potencjalnych klientów licznymi promocjami. Jedna z najatrakcyjniejszych opcji dotyczy możliwości zaciągnięcia pierwszej chwilówki z RRSO w wysokości 0% i bez żadnych dodatkowych opłat. Znajduje się ona w ofercie wielu pożyczkodawców i oznacza, że w dniu spłaty jesteś zobowiązany do oddania dokładnie takiej samej kwoty, jaką otrzymałeś w ramach pożyczki.

Zwróć jednak uwagę na to, czy promocja dotyczy tylko braku odsetek, czy też całkowity koszt pożyczki wynosi 0 zł. Pamiętaj też, że taka pożyczka jest darmowa tylko jeśli zostanie spłacona w określonym w umowie terminie, w przeciwnym wypadku pożyczkodawca obciąży Cię nie tylko standardowymi kosztami takiego zobowiązania, ale też odsetkami wynikającymi z opóźnień w spłacie.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Każdy z pożyczkodawców działających na rynku ma swoje własne kryteria, które należy spełnić, by zakwalifikować się do otrzymania chwilówki. Jest jednak kilka ogólnych zasad, które są wspólne dla całej branży. Wynikają one między innymi z wymogów prawnych, jak i z ogólnych zasad funkcjonowania sektora pożyczek internetowych.

Otrzymanie pożyczki przez internet jest dużo prostsze niż tradycyjnej pożyczki bankowej i cały proces możesz przejść bez wychodzenia z domu już nawet w kilkanaście minut. Mimo że wszystkie formalności zostały znacząco uproszczone, jeśli zależy Ci na otrzymaniu pozytywnej decyzji pożyczkowej, musisz spełnić kilka warunków, takich jak:

pełnoletniość;

posiadanie ważnego dowodu osobistego;

posiadanie osobistego konta bankowego;

posiadanie telefonu komórkowego.

Część firm udzielających chwilówek nie udziela jednak pożyczek osobom poniżej 21 roku życia, możesz również zostać poproszony o podanie informacji dotyczących miesięcznych zarobków i ich źródeł.

Jak złożyć wniosek o chwilówkę?

Jeśli masz już wybranego pożyczkodawcę, musisz tylko wejść na jego stronę internetową i wypełnić znajdujący się tam wniosek pożyczkowy. Na większość stron znajdziesz również kalkulator pożyczkowy, który pozwoli Ci w łatwy sposób ustawić odpowiednie parametry chwilówki. To rozwiązanie pozwoli Ci też poznać dokładny koszt pożyczki.

Jeśli jednak nie znalazłeś jeszcze oferty odpowiadającej Twoim oczekiwaniom, porównanie pożyczek od ręki znajdziesz na Loanscouter i innych internetowych porównywarkach. Dzięki temu w łatwy sposób znajdziesz najlepszą chwilówkę dla siebie.

Dostępne kwoty i czas spłaty

Nie wszystkie oferty wyglądają tak samo, jednak większość darmowych chwilówek dostępnych na rynku nie wynosi więcej niż 3000 zł. Najczęściej na spłatę takiego zobowiązania masz maksymalnie 30 dni. Chociaż znajdziesz również oferty pożyczkodawców przyznających wyższe kwoty lub dłuższy okres spłaty.