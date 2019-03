Jak wymienić żarówkę i na tym nie stracić. Zobacz, na co zwracać uwagę

Zmiana oświetlenia przynosi duże oszczędności na rachunkach za prąd, pod warunkiem, że nowe lampy popracują długo i dostarczą tyle światła, ile powinny. Polski rynek to eldorado dla sprzedawców lamp LED, jednak część z nich nie przestrzega standardów - wynika z badań.

Polski rynek oświetleniowy szybko urósł do kilkunastu miliardów złotych. Przy takich obrotach i potężnej liczbie firm działających, nieprawidłowości zdarzają się znacznie częściej niż kilka lat temu. Wzrósł import oświetlenia z Chin. Komponenty wykorzystywane w lampach są często słabe. System oceny zgodności z normami unijnymi też pozostawia wiele do życzenia.

Według aktualnych danych, wśród opraw ok. 40 proc. pobranych z rynku produktów nie spełniało poziomów harmonicznych prądu – parametru określonego w normie (PN-EN 61000-3-2:2014-10) o kompatybilności elektromagnetycznej. Przekroczenia kształtują się od 109 proc. do aż 1356 proc. (rekordzista). Przy takich oddziaływaniach na sieci elektroenergetyczne oświetlenie wpływa na pracę innych urządzeń.

Jak ocenia Michał Waloch, to świadczy o tym, że nadal wprowadzający wykorzystują tanie zasilacze do produkcji oprawy. - Co do wyników badań lamp LED, badaliśmy głównie strumień świetlny, klasy efektywności energetycznej, deklarowaną moc równoważną i pomiar współczynnika oddawania barw CRI. Wynik – 48 proc. lamp nie spełnia wymagań, przy czym są produkty, w których wprowadzający zaniża o 20-30 proc. parametr strumienia świetlnego wyrażonego w lumenach - podaje dyrektor Pol-Lighting. Strumień świetlny określa ilość dostarczanego światła.