Podwyżki w 2019 r. Zdrożeje nie tylko prąd. Więcej zapłacimy za żywność, gaz, kolej, śmieci i to nie koniec

Najsilniej na drożyznę 2019 r. wpływać będą rosnące koszty energii. Rząd zrobi wszystko, by rachunki dla Kowalskiego nie wzrosły. Firmy jednak zapłacą dużo więcej. W ślad za nimi więcej zapłacimy my wszyscy. Niestety przyczyn wzrostu cen jest w nowym roku więcej.

Według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ceny ofertowe dla biznesu na rok 2019 oscylują na poziomie 350-480 zł za megawatogodzinę. W tym roku było to średnio 210 zł. Zatem według tych szacunków firmy mogą zapłacić od ponad 50 proc. do nawet 100 proc. więcej za prąd.

Wprawdzie rządzący już od miesięcy powtarzają, że podwyżki dla przedsiębiorców nie osiągną 40 proc., to już dziś wiadomo, że wielu zapłaci zdecydowanie więcej. Przyjmując jednak optymistycznie, że będzie to średnio tylko 30 proc, to i tak skutki takiej zwyżki będą bardzo poważne.