Jak wyrzucić choinkę i nie dostać 500 złotych mandatu? To nie takie trudne, jak myślisz

Koniec stycznia to dla wielu czas rozstawania się z choinką. To niby prosta czynność, ale wielu przysparza zaskakujących problemów. Łącznie z narażaniem się na słony mandat. Sprawdziliśmy, jak legalnie pozbyć się sypiącego drzewka.



Krok 1. Wizualna i organoleptyczna ocena stanu choinki

Jeśli choinka jest w donicy, to może się okazać, że miewa się całkiem nieźle. Mimo wszystko szansa, że wytrzyma do kolejnych świąt, jest niewielka. Taką choinkę można spróbować wysadzić. W tym celu najlepiej potrzymać ją kilka dni w chłodnej piwnicy albo na balkonie a potem wsadzić do gleby. Może się przyjmie i będzie spokojnie rosła przez najbliższe lata. Uwaga – przed wysadzeniem wyciągamy choinkę z doniczki.

Jeśli drzewko jest ścięte, ale igły się nie sypią, przejdź do punktu 3. Jeśli się sypią – koniecznie znajdź sposób na owinięcie go.

- Sezon na wyrzucanie choinek jest straszny. Cała klatka schodowa i winda są szczelnie pokryte igłami. W efekcie – chociaż w domu mamy sztuczną choinkę – wycieraczkę i przedpokój mamy upstrzony igłami, co chwila trzeba odkurzać mieszkanie, bo to cholerstwo okropnie się przenosi na całe mieszkanie – pisze za pośrednictwem dziejesie.wp.pl jeden z czytelników.

Krok 2. Sprawdź, co zaleca gmina

W zasadzie każdy samorząd uruchamia w styczniu i lutym jakiś program zagospodarowywania choinek. To cenny odpad, nadaje się na opał, kompost, hummus na klomby a nawet jako ściółka dla zwierzą w zoo. Zastosowań jest mnóstwo i samorządy zalecają najczęściej wystawianie choinek przy śmietnikach. Nie wrzucamy ich do śmietnika – bo w ten sposób narażamy się nawet na 500 złotych mandatu za niewłaściwe gospodarowanie odpadami.

Jeśli przed wyniesieniem choinki z domu, zdecydujemy się ją porąbać albo pociąć, stanie się ona odpadem biodegradowalnym. W efekcie wrzucamy ją wtedy do brązowego pojemnika. Zwróćmy uwagę na to, by razem z taką choinką nie wrzucać do kosza na przykład ziemi z donicy. Ziemia nie nadaje się do kompostowania. Uwaga – takie rozwiązanie niektóre gminy akceptują i zalecają (tak jest na przykład w Poznaniu), inne przed nim ostrzegają.