Choinka nie musi skończyć na śmietniku. Volvo sadzi las, a internauci zadecydują gdzie

Volvo zachęca do wypożyczania choinek świątecznych. Wkrótce zasadzi je z powrotem, a żeby nie czuły się osamotnione – zasadzi jeszcze 12 000 nowych drzewek. Internauci zadecydują, gdzie powstanie taki las.

Choinki, które jeszcze trzy tygodnie temu cieszyły oczy domowników , dziś stoją przy śmietnikach i czekają na wywiezienie. I tak co roku: kupujemy, ubieramy, wyrzucamy na początku stycznia. A gdyby tak kupowanie zamienić na … wypożyczanie?

Właśnie do wynajmowania choinek świątecznych zachęca Volvo. To bardziej przyjazne dla środowiska, bo po świętach drzewka nie trafią na śmietnik (skąd w niektórych miastach są przekazywane elektrociepłowniom i tam spalane, więc mimo wszystko nie jest to najbardziej nieekologiczne rozwiązanie), lecz zostaną zasadzone. Bo przecież miejsce drzewek jest w lesie.