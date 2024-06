Jak zacząć inwestować w złoto? Wybierz odpowiednią opcję dla siebie

Złoto, w przeciwieństwie do walut, podlega innym mechanizmom. Jego podaż jest ograniczona, nie da się go też dodrukować. Jak wynika z szacunków Światowej Rady Złota, dostępne złoża zostaną wyczerpane w ciągu najbliższych 50 lat. Zdolności wydobywcze kopalń złota pozwalają na wprowadzenie do obiegu 3,4–3,6 tys. ton kruszcu rocznie. Nie ma perspektyw na to, aby podaż złota znacząco wzrosła.