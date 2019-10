Jaka pogoda na Wszystkich Świętych? Pogoda na 1 i 2 listopada

Jaka pogoda czeka nas 1 listopada? Pogodę w pierwszy weekend listopada będzie cechowała duża zmienność. Jadąc na cmentarz, warto więc ciepło się ubrać.

Pogoda na 1 listopada. Jaka pogoda w piątek?

W nocy z piątku na sobotę front znad Niemiec nasunie się nad obszar Polski i do rana zdominuje pogodę prawie w całym kraju (poza południowo-wschodnia Polską) przynosząc ze sobą chmury, opady deszczu i porywisty wiatr nawet do 70km/h.

A co z temperaturami? W dniu Wszystkich Świętych temperatura wahać będzie się w okolicach zera - od 3 st. C. w pasie wybrzeża do -2 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Przy gruncie może być o 1-2 stopnie zimniej. Natomiast w ciągu dnia temperatura wskoczy już na plus i termometry wskażą od 7–8 stopni na północy i na wschodzie do 9–10 w zachodniej i południowej Polsce.