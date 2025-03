"To przerosło oczekiwania". Zgłoszenia na kurs z całej Polski

Chętni do pracy z owcami mogli zgłaszać się do Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach do minionego piątku. Na kurs bacowski wpłynęło 26 zgłoszeń, natomiast na kurs juhasa - 36. Z powodu ograniczeń budżetowych wyłoniono 25 uczestników kursu na juhasa i 15 na bacę. Pozostałe osoby trafiły na listę rezerwową, a kilka podań odrzucono z powodu niespełnienia wymagań formalnych.