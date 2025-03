"Okropne marnowanie". To zdjęcie pączków wywołało burzę w sieci

Według relacji osób związanych z ruchem freeganizmu , pączki wciąż nadawały się do spożycia w poniedziałek , mimo że prawdopodobnie zostały przygotowane na tłusty czwartek.

Fotografie ukazują co najmniej kilka palet z kartonami słodkości, każda po kilkadziesiąt pączków. Internauci spekulują, że mogą pochodzić z pobliskich cukierni, co sugerują napisy na kartonach.

Pod zdjęciami zamieszczonymi w mediach społecznościowych ukazało się wiele komentarzy oburzonych internautów: "Ja tam byłam około 11-tej. Cała góra tych pączków, różne rodzaje. Na pewno nie są zepsute. Aż wstyd, że ktoś wyrzucił, zamiast zawieźć gdzieś dla potrzebujących" – napisał jeden z internautów. "To okropne marnowanie jedzenia, na żywo to jest bardzo smutny widok" – zaznaczył inny.

Pod filmikiem pojawiło się kilkaset komentarzy. "Na 100 proc. jakiś prywaciarz i będzie sprzedawał po złotówce w swoim sklepie" - spekuluje jeden z internautów. "No ciekawe kto to zje" - zastanawia się kolejny. "Jak odda kartony na makulaturę to jeszcze zarobi" - ironizuje inna osoba.