Płacą do 13 tys. zł. Nie trzeba wykształcenia, ale chętnych brakuje

Niemcy borykają się z brakiem pracowników sezonowych do zbioru szparagów i truskawek . Praca nie wymaga wykształcenia. Zatrudnienie obejmuje okres od połowy kwietnia do połowy lipca 2025 r.

Oferty pracy sezonowej w Niemczech są skierowane głównie do Polaków i Rumunów. Pracodawcy oferują różne udogodnienia, takie jak zakwaterowanie, dojazd do pracy i powrót do Polski. Dziennik pisze, że mimo tego, liczba chętnych do pracy w tej branży maleje, co stanowi wyzwanie dla niemieckich plantatorów.