Zapłacili 15 mln zł podatku cukrowego, a nie używają cukru. Wyjaśniamy

Rząd zakazał energetyków nieletnim. Oto co stało się w sklepach

Dla przykładu na opakowaniu napoju Dzik Energy x Bungee owoce leśne zero kalorii czytamy: "Napój energetyzujący gazowany o smaku owoców leśnych bez cukru, z tauryną, kofeiną, L-karnityną i witaminami. Zawiera substancje słodzące. Wysoka zawartość kofeiny ".

Opłata cukrowa to suma dwóch wartości - stałej (50 gr) i zmiennej (5 gr za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju). Zgodnie z przepisami napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny są objęte dodatkową opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Jeden z komentujących zwrócił uwagę, że wprowadzenie opłaty cukrowej miało na celu wspieranie prozdrowotnych wyborów konsumentów. W ten sposób Ministerstwo Zdrowia chciało skłonić Polaków do ograniczenia spożywania słodkich napojów.

Jednak Sikora przekonuje w komentarzu, że w tym zakresie niewiele się poprawiło i to właśnie z powodu szerokiego zasięgu przepisów. "Przez to, że bezcukrowe wersje są objęte tym podatkiem moim zdaniem nic to nie zmienia" - zwraca uwagę.