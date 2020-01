WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Artykuł sponsorowany płatności + 1 windykacja 46 min. temu Jakie kroki należy podjąć, zanim złoży się pozew do sądu o niezapłaconą fakturę? Pozew do sądu o niezapłaconą fakturę to nieprzyjemna dla obu stron ostateczność. Warto zatem zrobić wszystko co możliwe, aby uniknąć tej drogi dochodzenia swoich roszczeń finansowych. Wykorzystać wszelkie możliwe środki i narzędzia, które pozwolą nam odzyskać pieniądze należne nam z tytułu niezapłaconej faktury zanim wkroczymy na drogę sądową. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Na szczęście dla każdego przedsiębiorcy tych narzędzi wspierających go w dochodzeniu swoich należności finansowych jest co najmniej kilka. Po pierwsze, monituj Sygnalizuj nieterminowemu Klientowi, że czekasz na płatność. Pisz maile, sms-y, kontaktuj się telefonicznie. W przypadku braku reakcji wystaw wezwanie do zapłaty. W swoich działaniach monitujących przypomnij zaległy termin płatności i wskaż termin, w którym oczekujesz spłaty zadłużenia. Możesz zaproponować rozłożenie długu na raty albo zasygnalizować, iż w przypadku nieuregulowania należności, wstrzymasz usługi lub rozważasz rozwiązanie umowy lub zmianę jej dotychczasowych warunków. Jeśli to nie przyniesie efektu, wystosuj ostateczne czyli przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jego nazwa w wielu przypadkach działa na dłużnika bardzo mobilizująco i jest szansa, że po takim dokumencie Klient się zreflektuje i opłaci należność. Wszystkie podejmowane w tym zakresie działania archiwizuj, zapisuj i zbieraj potwierdzenia. Może się to okazać przydatne, jeśli finalnie konieczne będzie jednak wejście na drogę sądową. Wówczas będziesz mieć pełną historię aktywności w zakresie odzyskiwania długu. Po drugie, uprzedź o kolejny krokach Jeśli dotychczasowe próby kontaktu i odzyskania należności nie przyniosą efektu, możesz Klienta uświadomić, iż masz prawo i zamiar sprzedać jego dług na giełdzie długów. Innym rozwiązaniem jest też zamieszczenie informacji o nierzetelnym płatniku w Krajowym Rejestrze Długów, Biurze Informacji Gospodarczej czy cesja wierzytelności. Każdy z tych kroków w świetle działalności biznesowej Klienta wpływa na jego negatywną historię finansową, więc uprzedzenie o podjętym przez nas takim działaniu daje duże szanse, że Klient podejmie kroki, aby spłacić należność lub chociaż ustalić z Tobą ostateczny termin i warunki płatności. Po trzecie, zleć to specjalistom Prowadzenie działań windykacyjnych na własną rękę bywa dla przedsiębiorcy uciążliwe, ale i niestosowne z uwagi na przykład na dotychczasową współpracę z Klientem. Dlatego zamiast zmagać się z tym sam, po prostu skorzystaj z outsourcingu do zewnętrznej firmy windykacyjnej czy kancelarii prawnej. Zdejmując z siebie działania windykacyjne, możesz skoncentrować się na swojej głównej działalności, wiedząc, że w tym czasie Twoje sprawy są powierzone w ręce sprawnych i efektywnych specjalistów. Zewnętrzny partner działa w Twoim imieniu w obszarze windykacji polubownej, jednak często jego aktywność może się okazać o tyle skuteczniejsza, że operuje on sprawdzonymi procedurami. Wszelkie pisma windykacyjne, telefony, pełną korespondencję i komunikację wykonuje firma, której my przekazujemy wyłącznie dane przeterminowanej faktury. Z tego typu narzędziem online można zapoznać się między innymi na stronie payhelp.pl, gdzie w kilku prostych krokach, jest wyjaśnione, jak przekazać dane faktury oraz jaki jest koszt tego typu zewnętrznej obsługi windykacyjnej. Z tej formy usługi można skorzystać jednorazowo, bez konieczności wiązania się długoterminową umową. Polubowna windykacja to w pełni ugodowa forma rozmów, oparta na negocjacjach oraz elastycznej formie mediacji. Za rozwiązaniami typu payhelp.pl stoją przede wszystkim sprawdzone systemy negocjacyjne oparte na doświadczeniu kadr i stosowanych przez nich procedur. Proponują proste narzędzia online, pełną dedykowaną opiekę prawną, sprawdzoną strategię i w pełni etyczne i bezpieczne metody działania. Opłata za tego typu usługi jest pobierana w oparciu o kilkuprocentowa prowizję. Po czwarte, e-sąd Jeśli jednak wykonywane do tej pory działania windykacyjne nie przyniosły efektu i Klient nie kwapi się do regulacji należności, możesz wejść na drogę postępowania sądowego, składając e-pozew do e-sądu. Sprawy w sądzie elektronicznym są rozpatrywane w trybie znacznie szybszym niż w tradycyjnym sądzie. E-sąd funkcjonuje pod adresem www.e-sad.gov.pl, gdzie znajdziemy najważniejsze informacje związane z procedurą EPU i e-sądu. Przygotowując e-pozew trzeba mieć przygotowane czytelne i rzeczowe dowody na istnienie zobowiązania np. umowę, fakturę VAT. Jeśli dowody są wystarczające, e-sąd wydaje wyrok od ręki i nakazuje dłużnikowi spłatę długu w wyznaczonym terminie. Pozew do sądu wydaje się nieprzyjemną koniecznością w realiach biznesowych. Dlatego zanim się po niego sięgnie, warto spróbować wszelkich dostępnych działań w ramach windykacji, aby sprawę sfinalizować polubownie. To jest możliwe i bardzo prawdopodobne. Jednak warto korzystać w tym zakresie z doradztwa czy wsparcia profesjonalistów, którzy przeprowadzą nas przez ten proces możliwie jak najszybciej i z jak najmniejszym uszczerbkiem dla prowadzonej na bieżąco działalności.