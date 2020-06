Janusz Palikot aktywny w branży alkoholowej. Ogłosił właśnie kolejny projekt

- Pomysł na budowę sieci Alkotek kiełkowała w mojej głowie od dłuższego czasu. Obserwowałem rozwój tego typu przedsięwzięć w Niemczech i USA i spodziewam się, że mają olbrzymi potencjał także w Polsce. Nasi rodacy zmienili w ostatnich latach kulturę spożywania alkoholu. Są otwarci na smaki regionalne, odkrywanie trunków przygotowywanych według tradycyjnych receptur. Cenią jakość, świeżość i oryginalność serwowanych alkoholi. To wszystko znajdą w naszych Alkotekach - powiedział Janusz Palikot, cytowany przez portal dlahandlu.pl.

Były polityk zaprosił społeczność inwestorów do nowego pomysłu. Emisja akcji Alembik Polska SA jest wspierana przez kampanię crowfundingową promowaną na platformie Crowdway.pl, o wartości do 4,185 mln złotych. Minimalna wartość inwestycji to 270 złotych.