Janusz Palikot ma nowy pomysł na biznes. Postawi domy, w których z kranu popłynie piwo

Nowa spółka Tenczynek Bezalkoholowe, powołana przez Janusza Palikota, zajmie się produkcją piw bezalkoholowych. Jednak w planach spółki jest także pomysł postawienia czterech domów komercyjnych, w których klient będzie mógł sobie nalać piwo prosto z kranu.

- Będą to domy o powierzchni około 100 mkw. i będzie to coś w rodzaju przeszklonej, nowoczesnej stodoły. Zostaną wybudowane na działce, która należy do Browaru Tenczynek - powiedział Palikot. Zużycie piwa mają wskazywać liczniki podobne do tych, które naliczają zużycie wody. Biznesmen wytłumaczył, że cena będzie piwa z kranu będzie zbliżona do trunku nalewanego z beczek.