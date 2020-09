Jarosław Kaczyński może wskoczyć do rządu. Ile zarobi? Kwota robi wrażenie

Warto przy okazji wspomnieć, że posłom i senatorom przysługuje także prawo do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie kraju, przelotów w krajowym przewozie lotniczym oraz bezpłatnych przejazdów środkami publicznej komunikacji miejskiej.

Jako szeregowy poseł Jarosław Kaczyński pobierał podstawowe wynagrodzenie dla parlamentarzystów. W 2019 roku było to 94 200 zł (7 850 zł miesięcznie). Do kwoty należy również doliczyć trzeba dietę w wysokości 2 505,20 zł brutto (ok. 30 tys. zł rocznie). Na tym jednak nie koniec.