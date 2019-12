Jarosław Kaczyński przeszedł niedawno poważny zabieg i obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. To jednak nie oznacza, że prezes PiS nie pracuje. "Centrum zarządzania" partią przeniesiono bowiem z ul. Nowogrodzkiej na Żoliborz.

Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pracuje zdalnie

Przypomnijmy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na początku grudnia trafił do szpitala w Otwocku pod Warszawą, by poddać się tam zaplanowanej wcześniej operacji. Przeszedł tam zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego

W rozmowie z PAP Jarosław Kaczyński przyznał otwarcie, że dopiero dochodzi do siebie i nadal potrzebuje czasu, by wrócić do pełni sprawności. - Sądzę jednak, że powoli będę dochodził do sił, w tym sensie, żeby już móc normalnie chodzić, a potem normalnie funkcjonować - podkreślił. Zaznaczył przy okazji, że chodzi już "zupełnie nieźle".