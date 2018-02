Jedna szynka różowa, druga beżowa. Dlaczego? Zapytaliśmy eksperta

Ten sam produkt, zbliżone terminy ważności, a jednak gołym okiem widać różnicę. Z czego to wynika? Przyczyn może być kilka.

Jedna z naszych czytelniczek zwróciła się do nas z nietypową sprawą. Przysłała zdjęcie dwóch opakowań tej samej szynki konserwowej, kupionych w tym samym sklepie i z tym samym składem deklarowanym przez producenta. Mimo to mięso znajdujące się w opakowaniach ewidentnie różni się jednak kolorem.

Czytelniczka zaznaczyła, że oba produkty mają bardzo zbliżony termin przydatności do spożycia. Oba opakowania nie były także otwierane, więc to nie działanie tlenu wpłynęło na zmianę barwy. Skąd zatem różnica? Pytanie to zadaliśmy profesorowi Krzysztofowi Krygierowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, specjaliście z zakresu nauki o tłuszczach oraz dodatków do żywności i żywności specjalnej.