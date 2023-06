Jedziesz pod namiot? Oto ile to teraz kosztuje

Pani Magda, która zaplanowała biwak dla swojej rodziny, również była zaskoczona kosztami. Za pięć dni spędzonych na polu namiotowym na południu kraju zapłaci 610 zł. To jedna z najtańszych opcji, jakie znalazła. Do tego dochodzi opłata w wysokości 100 zł za podłączenie do prądu oraz 60 zł za parkowanie auta.