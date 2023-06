Sezon na "paragony grozy" otwarty. Właścicielka restauracji: ja mam rachunki grozy

- Startujemy zawsze przed majówką. Potrzebujemy 3 tygodni pracy od rana do nocy, by restaurację można było uruchomić. Moi pracownicy brną w piasku z ciężkim sprzętem: piecem, zmywarkami, kuchenką itd. Muszą podłączyć prąd i hydraulikę. Do tego trzeba zbudować samą restaurację: deseczka po deseczce - opowiada właścicielka. - A potem we wrześniu, gdy dzierżawa się kończy, trzeba to wszystko szybko zwinąć, by nie płacić kar - dodaje.