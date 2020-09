Jesień w Rossmanie. Ponad 3 tys. nowych produktów w ofercie

W tym sezonie w Rossmanie pojawi się również sporo nowych produktów do makijażu. Są to m.in. produkty takich marek jak NAM Professional by Wibo, Soda oraz Flormar.

W Rossmanie pojawią się też eksponowane półki, w których co miesiąc umieszczane będą inne produkty. W październiku i listopadzie będą to m.in.: humektantowa odżywka do włosów Only Bio, mus do mycia ciała o zapachu jagód leśnych Fluff, balsam do ciała z rozmarynem i miętą Kneipp, liftingujący krem na dzień z retinolem Lift4 by Oceanic, booster na trądzik dr. SkinCinic czy np balsam do ciała ze Starej Mydlarni.