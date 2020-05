Jessica Mercedes w ogniu krytyki po aferze z metkami. Eksperci: wszystko w rękach klientów

Co dalej będzie z marką Veclaim? Zdaniem ekspertów od marketingu, wszystko zależy, co teraz zrobią klienci.

Samej Jessice Mercedes eksperci, z którymi rozmawiały Wirtualne Media, wytykają błędy w komunikacji i brak wczesnej reakcji na kryzys, co odbiło się na spadku zaufania do marki. Zauważają jednak, że reklamodawcy nie zerwali współpracy z samą influencerką.