Jest blisko i tanio. Polacy szturmują Lwów

Na każdym kroku słychać język polski. Są nawet opinie, że momentami częściej niż w Warszawie. Polacy coraz chętniej odwiedzają Lwów. Naszych rodaków przyciągają sentyment, historia, a także wciąż niskie ceny - dużo korzystniejsze niż w polskich miastach turystycznych.

Kusi historia, ale też cena

To, że Polacy "zalewają" największe miasto zachodniej Ukrainy potwierdza pilot wycieczek z tego samego biura. - Na dworcu we Lwowie łatwiej jest się dogadać, niż w Carrefourze na Dworcu Wileńskim w Warszawie - zauważa ze śmiechem mężczyzna.

Przykładowo turyści mogą wybrać się do tamtejszej opery. W jej uroczystym otwarciu w 1900 r udział wzięli m.in. Ignacy Paderewski i Henryk Sienkiewicz. Współcześnie koszt obejrzenia np. opery Carmen w tym zabytkowym gmachu, to koszt od 50 do 500 hrywien. Przy obecnym kursie najtańszy bilet kosztuje więc niecałe 10 zł, a najdroższy 70.

Na granicy tłoczno

- W okresie wakacji wysyłamy do Lwowa średnio trzy 60-osobowe autobusy dziennie. Zainteresowanie jest większe, ale też mamy inne kierunki i więcej nie jesteśmy w stanie zorganizować. Rocznie myślę, że do Lwowa jeździ z nami około 25 tys. osób - wylicza Marcin Janik właściciel biura podróży Bieszczader.

- Od kilku tygodni ukraińskie służby celne mają nakaz wprowadzania danych każdego podróżującego do systemu. To znacznie wydłuża kontrole. Często wpisują ręcznie dane, nie mają czytników i trwa to po kilka godzin - opisuje Janik, podkreśla jednak, że zarówno przewoźników, jak i turystów to zupełnie nie zniechęca.