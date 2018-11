Jest śledztwo w sprawie "planu Zdzisława"

Roman Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie "planu Zdzisława". Oskarża Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta w Komisji Nadzoru Finansowego, że "lobbował w KNF na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku i odkupienia go za symboliczną kwotę przez inny, nieustalony bank – ujawnia Gazeta Wyborcza.

Zdzisław Sokal jest przedstawicielem prezydenta w Komisji Nadzoru Finansowego (East News, Fot: Maciej Łuczniewski)

Według Giertycha, który reprezentuje właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, Sokal miał także nakłaniać biegłego rewidenta do sporządzenia niezgodnej ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu finansowym i sytuacji finansowo-majątkowej Getin Noble Banku.

Dowodem ma być nagranie z 28 marca tego roku, ujawnione przez Wyborczą. "Zdzisław ma plan" - mówił były szef KNF na słynnych nagraniach.

Czym był "plan Zdzisława"?

- Między nami, to Zdzisław ma swój plan, który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin powinien upaść, za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków - mówi na taśmach ujawnionych przez "Gazetę Wyborczą" były już szef KNF, Marek Chrzanowski.

- On chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych, czyli już ten bank, który przejmie i to jest jego wizja rozwiązania sprawy. I nas atakuje za każdą decyzję, którą podejmujemy pozytywną w stosunku do banku - dodaje Chrzanowski. Słuchający tych słów Leszek Czarnecki nie kryje oburzenia.

Kim jest Zdzisław Sokal?

Zdzisław Sokal jest jednym z głównych bohaterów nagrań Czarneckiego, choć do tej pory raczej nie cieszył się wielkim zainteresowaniem opinii publicznej.

Zdzisław Sokal jest przedstawicielem prezydenta Dudy w KNF, od 2016 jest również prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wcześniej był między innymi członkiem zarządu NBP oraz wiceprezesem PKO BP.