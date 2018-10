Jesteś pasażerem LOT-u? Tak sprawdzisz, czy twój rejs nie został odwołany

Obawiasz się, że w związku ze strajkiem w PLL LOT twój lot w najbliższych dniach jest zagrożony? Podpowiadamy, jak sprawdzić status rejsu, a gdy został on odwołany - jakie prawa przysługują poszkodowanym pasażerom.

A zdarzają się rejsy odwołane. Tylko we wtorek nie poleciał samolot na trasie Warszawa-Kraków, a w poniedziałek zakłócenia dotknęły również loty m. in. do Seulu, Tokio czy do Norymbergi.