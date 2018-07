Jesteś z miasta?

Ogromna część populacji Europy mieszka w miastach. Nie da się uciec przed tym faktem. Z życiem w mieście wiąże się wiele uciążliwych aspektów, takich jak hałas, zanieczyszczenie środowiska i stopień zagęszczenia ruchu drogowego. Z drugiej strony życie w mieście oznacza łatwiejszy dostęp do miejsc pracy o charakterze biurowym, mniejsze odległości do sklepów, szkół i miejsc użyteczności publicznej. Nic zatem dziwnego, że producenci samochodów starają się tak rozwijać swoje produkty, by mogły one w maksymalnym stopniu ułatwiać życie swoim użytkownikom.

(Materiały prasowe)

Dobrym przykładem nowoczesnego auta, które wnosi do życia w mieście wiele ułatwień, może być nowy Volkswagen T-Roc. Wierzycie, że wystarczy mieć smartfona wpiętego w uchwyt z przyssawką, by panować nad funkcjami nawigacji, łączności telefonicznej i wyszukiwania internetowego? Mylicie się. W tym modelu widać wyraźnie, że konstruktorzy przemyśleli bardzo dokładnie kwestię integrowania telefonu komórkowego z układem nawigacji w samochodzie, zestawem audio oraz ekranem zamontowanym w samochodzie.

Dzięki strukturze Car-Net, oferowanej przez Volkswagena, możliwe jest łączenie smartfonów z techniczną infrastrukturą samochodu. Platforma obsługuje zarówno system operacyjny Android, jak i iOS firmy Apple. Dzięki interfejsom, takim jak MirrorLink oraz Apple CarPlay, niektóre wybrane aplikacje można obsługiwać w bardzo bezpieczny i intuicyjny sposób z dużego (maksymalnie 8 cali i rozdzielczość 133 dpi) dotykowego ekranu w środkowej części tablicy przyrządów Volkswagena T-Roc. Pakiet Guide & Inform umożliwia korzystanie z rozmaitych usług internetowych, integrowanych z zestawem multimedialno-nawigacyjnym w samochodzie. Chodzi tu na przykład o wyszukiwanie celów podróży, import celów, import trasy (z komputera lub smartfonu), dane na temat dostępności miejsc i cen na parkingach oraz stacjach paliw, a także aktualnej pogody i bieżącej sytuacji drogowej. Opcjonalna instalacja telefoniczna Comfort dodatkowo bezprzewodowo ładuje smartfony (indukcyjnie, służy do tego specjalna przestrzeń obok dźwigni zmiany biegów) i łączy je z anteną zewnętrzną, zwiększając tym samym zasięg oraz poprawiając jakość dostępnego sygnału.

Należy wspomnieć też o systemach, które pozwalają kierowcy bezpiecznie myśleć o niebieskich migdałach podczas jazdy w mieście. Aktywny tempomat ACC z opcją City zadba o precyzyjne utrzymanie prędkości jazdy i bezpieczny odstęp od poprzedzającego auta w korku drogowym. System Front Assist stale monitoruje przestrzeń przed samochodem. Gdy zbyt szybko zbliżamy się do innego samochodu lub przeszkody, system ostrzega nas wizualnie i akustycznie, przygotowuje układ hamulcowy do awaryjnego hamowania, a jeśli nic nie zrobimy, nie zaczniemy odpowiednio wcześnie hamować, samochód zrobi to za nas, samodzielnie inicjując awaryjne hamowanie.

Dla wielu mieszkańców miast ogromnym, stresującym problemem jest parkowanie. T-Roc może być wyposażony w czujniki parkowania i kamerę cofania, ale krokiem naprzód jest dopiero system Park Assist, który praktycznie automatycznie parkuje samochód w wybranym miejscu, niwelując stres kierowcy praktycznie do zera. System mierzy przy pomocy czujników parkowania wybrane miejsce, w którym chcemy zaparkować auto, równolegle do krawężnika lub pomiędzy innymi autami. Następnie wspomaga kierowcę podczas parkowania tyłem, samodzielnie obracając kierownicą, kierowcy pozostaje tylko operowanie pedałami gazu i hamulca. Mniejsze ryzyko otarć i wgnieceń powinno być wiele warte dla osób zmuszonych spędzać mnóstwo czasu na ulicach i parkingach wielkich miast.

T-Roc oferuje szeroką gamę nowoczesnych silników benzynowych i Diesla, wiele z nich sprzężonych z ułatwiającą życie 7-stopniową skrzynią biegów DSG. Dwusprzęgłowa przekładnia może zmieniać biegi całkowicie samoczynnie, można też zmieniać je ręcznie, jeśli najdzie nas ochota. Jak jeszcze bardziej mieszkaniec miasta może sobie poprawić samopoczucie dzięki kompaktowemu crossoverowi Volkswagena? Może oto aktywować w pokładowym systemie Car-Net pakiet usług Security & Service. Ten z kolei potrafi informować właściciela auta o aktualnym położeniu samochodu, opuszczeniu przezeń wcześniej zdefiniowanej strefy albo o przekroczeniu ustalonego wcześniej limitu prędkości – te funkcje przydadzą się szczególnie wtedy, gdy nasza lepsza połowa zabiera auto, albo gdy pożyczamy je dorosłemu dziecku. Ten sam pakiet usług może poinformować właściciela o próbie włamania, o tym, czy na pewno zamknął samochód i czy nie pozostawił włączonych świateł. Trochę szkoda, bo używając takiej technologii, traci się możliwość tłumaczenia się roztargnieniem, a repertuar wymówek kurczy się niemiłosiernie!

Jazda samochodem w mieście, codzienne, nużące dojazdy do pracy i z pracy, parkowanie w centrach handlowych – to wszystko może w znacznym stopniu uprzykrzyć życie. Ale nie musi. Przemyślany i przyjazny kierowcy T-Roc może sprawić, że te chwile będą się jego kierowcy kojarzyć zupełnie inaczej.