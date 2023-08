Seks i narkotyki w aquaparku? "Już od dawna trwa taki proceder"

- Już od dawna trwa taki proceder, że wszyscy się umawiają przez internet do aquaparku i wrocławskiego centrum SPA, to są miejsca spotkań, tam się umawiają na seks - mówi mężczyzna. - W sumie to jestem też ofiarą, ponieważ kiedy byłem w jacuzzi w saunarium w aquaparku, byłem dotykany przez mężczyznę - relacjonuje w rozmowie z rozgłośnią.