Już wkrótce zaleją nas sklepy Spar. Sieć zapowiada kolejne przejęcia

Wygląda na to, że wchodząca na polski rynek największa sieć sprzedaży detalicznej na świecie, Spar, ma duże ambicje. Tomasz Syller, prezes Wasz Sklep Spar, zapowiada otwarcie minimum 100 nowych sklepów w ciągu pierwszego półrocza 2020 roku. Oznacza to, że szykują się kolejne przejęcia.

Z wywiadu możemy się dowiedzieć, że w pierwszej połowie 2020 roku sieć będzie liczyć powyżej 100 sklepów. To oznacza, że po przejęciu Piotra i Pawła , Spar Group zamierza poszerzyć swoją działalność o co najmniej 30 sklepów.

Wygląda na to, że Spar ma bardzo duże ambicje na polskim rynku. 100 sklepów i tak podaje się jako konserwatywny wariant. Jednak nie wiadomo na razie, które sieci zostaną przejęte. Ciągle trwają rozmowy - niektóre podmioty mają pojedyncze sklepy, inne 10-20, a jeszcze kolejne ponad 40. Wszystko zależy od tego, z którymi z nich uda się porozumieć. Dlatego bardzo możliwe, że już wkrótce znajdzie się obok was sklep Spar.

Dodajmy tylko, że w tym przyypadku chodzi o Spar (należący do SPAR Group Ltd z RPA), który dopiero wszedł do Polski. Istnieje jeszcze inna sieć - SPAR Polska - która należy do Bać-Polu i jest w sporze ze SPAR International.