Piotr i Paweł - kiedyś powiew luksusu, dziś "podziemny bazar". Wkrótce zastąpi go Eurospar

Kojarzący się z prestiżem i luksusem supermarket Piotr i Paweł zamyka swoją działalność. W połowie listopada jego miejsce zajmie Spar i Eurospar. Pojechałam do warszawskiej galerii handlowej Blue City, żeby sprawdzić, jak przebiega remont sklepu i czego mogą spodziewać się klienci.

Zbliżam się do przestrzeni, w której dotychczas znajdował się Piotr i Paweł. Okazuje się, że sklep w dalszym ciągu jest czynny, ale wygląda nieco inaczej niż zazwyczaj. Moim oczom ukazuje się tablica z informacją, że supermarket jest w remoncie. Nie ma żadnych drzwi wejściowych, bramek albo ściany, która oddzielałaby sklep od reszty punktów w galerii handlowej. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to skrzynki z owocami i warzywami, które znajdują się w otwartej przestrzeni. Wygląda to jak zwyczajny bazar.