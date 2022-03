Jysk otwiera się w Rosji. Chcą wyprzedać cały towar i wycofać się z rynku

Francuzi do tej pory nie reagowali na krytykę, jaka na nich spada w zachodnim świecie. "Najwyraźniej utrata miejsc pracy w Rosji jest ważniejsza od utraty życia na Ukrainie" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji i wezwał do bojkotu firm należących do rodziny Mulliez (Auchan, Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon - wszystkie pozostały w Rosji po rozpoczęciu inwazji).